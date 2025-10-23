BIST 10.551
DOLAR 41,98
EURO 48,80
ALTIN 5.511,71
HABER /  GÜNCEL

TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerinin kabul edilmesine dair TBMM Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararlarında, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılması ile Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İki tezkere de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Arda Güler Kenan Yıldız düellosu
Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı Arda Güler Kenan Yıldız düellosu
ABD Başkanı Trump, o cumhurbaşkanını hedef aldı: O bir haydut ve kötü bir adam
ABD Başkanı Trump, o cumhurbaşkanını hedef aldı: O bir haydut ve kötü bir adam
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım hazırlığı
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım hazırlığı
ABD'den Rusya açıklaması: Yaptırımlarda ciddi artış olacak
ABD'den Rusya açıklaması: Yaptırımlarda ciddi artış olacak
Filistin: İsrail'in BM kuruluşlarını engellemesi için hiçbir bahanesi yok
Filistin: İsrail'in BM kuruluşlarını engellemesi için hiçbir bahanesi yok
Manisa'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü duyurdu
Manisa'da korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü duyurdu
Ömer Çelik: İsrail'in barbar kararını tümüyle reddediyoruz
Ömer Çelik: İsrail'in barbar kararını tümüyle reddediyoruz
Victor Osimhen'den Galatasaray formasıyla rekorlar
Victor Osimhen'den Galatasaray formasıyla rekorlar
Başakşehir ile Rizespor yenişemedi
Başakşehir ile Rizespor yenişemedi
Okan Buruk galibiyet sonrası net konuştu
Okan Buruk galibiyet sonrası net konuştu
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, UAD sürecine katkı sağladı
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, UAD sürecine katkı sağladı
Beşiktaş Konyaspor deplasmanından 3 puanla döndü
Beşiktaş Konyaspor deplasmanından 3 puanla döndü