Okan Buruk galibiyet sonrası net konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kazandıkları Bodo/Glimt maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü maçında sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"DAHA ÇOK GOL BULABİLİRDİK"

"Maç öncesi yaptığımız planlar, düşünceler maç ve rakiple eşleşti. İlk yarıda çok daha diriydik, pozisyonlara girdik, bir tane şans pozisyonu verdik. Daha çok gol bulabilirdik."

"İSTATİSTİKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN YÜKSEK"

"İkinci yarıda yorgunluk, rakibin hamleleri ile 3-0'dan sonra kendi sahamıza çekildik ama bunu da iyi yaptık. Burada da pozisyonlar bulduk. Maçın sonunda istediğimiz 3 puanı aldık. Çok fazla pozisyon, hücum istatistiklerimiz Şampiyonlar Ligi için yüksek bugün. Daha iyisini yapabileceğimiz yerler de vardı bugün."

"RAKİBİMİZİ TEBRİK ETMEK GEREKİYOR"

"Çok daha farklı bir skor olabilirdi ama rakibimizi oyununu da tebrik etmek gerekiyor. Pozitif bir futbol oynadılar."

"HER GOL ÇOK DEĞERLİ"

"Farklı bir skor olabilirdi, gol de yemeyebilirdik. İyi futbol oynayan ve bizi zorlayan bir takımdı. Dünkü skorları biliyorsunuz, bugün de olabilirdi ama maalesef atamadık. Her gol çok değerli Şampiyonlar Ligi'nde, averaj da çok değerli. İnşallah bundan sonraki maçlara diyelim."

"OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

"Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Hepsi muhteşemdi bugün. Oyuncularım girip çıkarken oyuncularımın daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bütün oyuncularımız çok değerli. Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim."