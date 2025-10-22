BIST 10.551
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri El Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim El Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'de ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını vurgularken İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegane çözümü teşkil ettiğini kaydetti.

İletişim Başkanlığı görüşme hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ı resmi ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim El-Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşme sonrası Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi’nin 11’inci toplantısına, Katar Emiri El-Sani'yle birlikte eş başkanlık yaptı" ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜŞMEDE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI 

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmenin detaylarına şu bilgilerle yer verildi: 

Görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasında askeri iş birliği, savunma sanayii, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. 

Cumhurbaşkanımız, Türkiye-Katar stratejik ortaklığının, bölgesel ve küresel istikrara ciddi katkı sağladığını, Gazze’de tesis edilen ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını, öte yandan İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegane çözümü teşkil ettiğini, bu amaca yönelik gayretlerin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin, Suriye’nin toparlanma sürecini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini, bu çerçevede enerji, ulaşım ve insani yardımlar dahil Katar'la Suriye özelinde her alanda iş birliğinin süreceğini ifade etti.

