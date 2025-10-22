BIST 10.551
DOLAR 41,97
EURO 48,79
ALTIN 5.471,91
HABER /  DÜNYA

ABD basını, Trump'ın 18 Kasım'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni ağırlayacağını öne sürdü

ABD basını, Trump'ın 18 Kasım'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni ağırlayacağını öne sürdü

Amerikan medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın 18 Kasım'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını iddia etti.

Abone ol

18 Kasım'da Beyaz Saray'da önemli bir görüşme gerçekleşebilir. Amerikan medyasına yansıyan ve ziyaret planlaması hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, gelecek ay Washington'ı ziyaret edecek.

GÜNDEMDE GAZZE OLACAK

Suudi Veliaht Prensi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki ilk ABD ziyaretinde yapılacak görüşmenin 18 Kasım Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Gazze'deki ateşkesin yanı sıra İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecinin de masada olacağı belirtilen Trump-Bin Selman görüşmesinde iki ülke arasında milyarlarca dolarlık çok sayıda anlaşmanın da imzalanması planlanıyor.

Anlaşmalar arasında, ABD'nin kısa süre önce Katar'la yaptığına benzer askeri işbirliği anlaşmasının da yer alabileceği belirtiliyor.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNDEN BU YANA İLK ZİYARET OLACAK

Beyaz Saray'dan henüz ziyarete ilişkin açıklama yapılmadı.

Söz konusu ziyaret, 2018'de Trump'ın ilk döneminde Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana Veliaht Prens'in ABD'ye yapacağı ilk ziyaret olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'tan korkunç haber! 4 kişinin cesedi bulundu
Kahramanmaraş'tan korkunç haber! 4 kişinin cesedi bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri El Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri El Sani ile görüştü
Giorgia Meloni: Filistin devletini tanımamız için Hamas'ın silah bırakması lazım
Giorgia Meloni: Filistin devletini tanımamız için Hamas'ın silah bırakması lazım
Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti
Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti
Emniyet Genel Müdürlüğü, promosyon ihalesini İş Bankası kazandı! Polisler ne kadar para alacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü, promosyon ihalesini İş Bankası kazandı! Polisler ne kadar para alacak?
Bitmeyen çile! İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu Yüzde 90'a ulaştı
Bitmeyen çile! İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu Yüzde 90'a ulaştı
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail açlığı savaş silahı olarak kullanmamalı
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail açlığı savaş silahı olarak kullanmamalı
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan açıklaması
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan açıklaması
ÖSYM: Veri sızıntısı tespit edilmedi
ÖSYM: Veri sızıntısı tespit edilmedi
Galatasaray - Bodo/Glimt / Canlı anlatım
Galatasaray - Bodo/Glimt / Canlı anlatım
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Ünlü İngiliz ekibi, Arda Güler'i canlı takip etmek için geldi
Ünlü İngiliz ekibi, Arda Güler'i canlı takip etmek için geldi