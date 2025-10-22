Beşiktaş Konyaspor deplasmanından 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin gollerini 21. dakikada Ndidi ve 73. dakikada Abraham attı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Konya Medaş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.
Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 21'de Ndidi ve 73'te Abraham kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 16'ya yükseltti. Konyaspor ise 11 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Konyaspor ise Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak.