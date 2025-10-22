Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3 golle devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Galatasaray, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti 3 ve 33. dakikalarda Victor Osimhen, 60. dakikada Yunus Akgün’ün golleri getirdi.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.
Galatasaray galibiyeti getiren golleri 3 ve 33. dakikalarda Victor Osimhen ile 60. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Bodo/Glimt'in tek golünü 76. dakikada Andreas Helmersen attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6'ya yükseltirken Bodo/Glimt, 2 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda'da Ajax'a konuk olacak.
Galatasaray 3 - 1 Bodo/Glimt
90'Son düdük geldi ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.
90'Maçın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.
76'GOL! Helmersen skoru 3-1'e getiren golü attı. Björkan'ın sol kanat son çizgiden açtığı orta Uğurcan'ı aşarak arkada bulunan Helmersen'e geldi. Boşta olan Helmersen topu ağlarla buluşturdu.
60'GOOOOL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle skoru 3-0 yaptı. Osimhen'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Yunus'un vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Kaleciden dönen top yeniden Yunus'un önünde kaldı. Yunus'un ikinci vuruşunda top ağlara gitti.
58'Sağ kanatta topla buluşan Sjovold'un ortasında top doğrudan dışarı çıktı.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.
39'Ceza sahasında topla buluşan Hauge'nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
33'GOOOOLLLL! Galatasaray, Osimhen'in golüyle 2-0 öne geçti. Yunus'un baskısından kurtulmayı başaramayan Bodo savunması kaleciyle pas vermek istedi. Savunmanın hatasında topu alan Osimhen'in ceza sahası içinden şık vuruşunda top ağlara gitti.
30'Bu dakikalarda her iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.
22'Ani gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan topla birlilkte ileri çıkan Yunus Sallai'ye pas vermek istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
14'Galatasaray'da Leroy Sane'nin ceza yayının hemen gerisinde çektiği sert şut, savunmaya çarparak taca çıktı.
8'Sane sol kanattan içeri ortaladı. Arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci son anda gole izin vermedi.
3'GOOOLLL! Galatasaray, Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Lemina pasını orta sahadan araya gönderdi. Savunma arkasına sarkan Osimhen sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen'in vuruşunda top ağlara gitti.
1'İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı.
Galatasaray - Bodo/Glimt ilk 11'ler
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Davinson, Sallai, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh