Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt’i konuk ettiği maçta 3. dakikada Victor Osimhen’in golüyle öne geçti. Nijeryalı yıldız, bu golle Burak Yılmaz’ın Avrupa kupalarında üst üste gol atma rekorunu kırarak Galatasaray tarihine geçti. Osimhen’in golü ayrıca sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırladı.

Galatasaray, Bodo/Glimt maçında 3. dakikada Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti.

Nijeryalı yıldız, bu golüyle birlikte rekor kırdı.

Sarı kırmızılı takımda, 2012 yılında üst üste çıktığı 6 Avrupa maçında fileleri sarsan Burak Yılmaz ile birlikte bu rekorun sahibi olan Osimhen, Bodo/Glimt'e karşı gol atarak Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı (7) ve Galatasaray tarihine geçti.

Osimhen'in Bodo/Glimt maçında attığı bu gol, aynı zamanda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken gol oldu.