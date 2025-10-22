BIST 10.551
DOLAR 41,97
EURO 48,76
ALTIN 5.501,86
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray taraftarından Barış Alper Yılmaz'a tepki!

Galatasaray taraftarından Barış Alper Yılmaz'a tepki!

Galatasaraylı taraftarlar, Bodo/Glimt maçında Barış Alper Yılmaz'a tepki gösterdi.

Abone ol

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile Norveç takımı Bodo/Glimt karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı taraftarlar milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı protesto etti.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Barış Alper Yılmaz, Bodo/Glimt maçına ilk 11'de başladı ve 65. dakikada yerini Eren Elmalı'ya bıraktı.

Galatasaraylı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Barış Alper'e ıslıklarla tepki gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kjetil Knutsen, kulak tıkacı taktı
Kjetil Knutsen, kulak tıkacı taktı
ABD basını, Trump'ın 18 Kasım'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni ağırlayacağını öne sürdü
ABD basını, Trump'ın 18 Kasım'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni ağırlayacağını öne sürdü
Kahramanmaraş'tan korkunç haber! 4 kişinin cesedi bulundu
Kahramanmaraş'tan korkunç haber! 4 kişinin cesedi bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri El Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri El Sani ile görüştü
Giorgia Meloni: Filistin devletini tanımamız için Hamas'ın silah bırakması lazım
Giorgia Meloni: Filistin devletini tanımamız için Hamas'ın silah bırakması lazım
Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti
Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti
Emniyet Genel Müdürlüğü, promosyon ihalesini İş Bankası kazandı! Polisler ne kadar para alacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü, promosyon ihalesini İş Bankası kazandı! Polisler ne kadar para alacak?
Bitmeyen çile! İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu Yüzde 90'a ulaştı
Bitmeyen çile! İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu Yüzde 90'a ulaştı
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail açlığı savaş silahı olarak kullanmamalı
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail açlığı savaş silahı olarak kullanmamalı
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan açıklaması
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan açıklaması
ÖSYM: Veri sızıntısı tespit edilmedi
ÖSYM: Veri sızıntısı tespit edilmedi
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz