Galatasaray taraftarından Barış Alper Yılmaz'a tepki!
Galatasaraylı taraftarlar, Bodo/Glimt maçında Barış Alper Yılmaz'a tepki gösterdi.
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile Norveç takımı Bodo/Glimt karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı taraftarlar milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı protesto etti.
TEPKİ GÖSTERİLDİ
Barış Alper Yılmaz, Bodo/Glimt maçına ilk 11'de başladı ve 65. dakikada yerini Eren Elmalı'ya bıraktı.
Galatasaraylı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Barış Alper'e ıslıklarla tepki gösterdi.