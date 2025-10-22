Ünlü İngiliz ekibi, Arda Güler'i canlı takip etmek için geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Real Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi Arsenal, Arda Güler'i canlı takip etmek üzere bu akşam Santiago Bernabeu'daki yerini alacak.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın mücadele ettiği Juventus, bu akşam karşı karşıya gelecek

ARSENAL TRİBÜNLERDE YER ALACAK

İspanyol basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Arsenal, transfer listesinde bulundurduğu Arda Güler için harekete geçti.

İngiliz devinin scout ekibinin bu akşam Santiago Bernabeu'da oynanacak maça gelerek 20 yaşındaki yıldızı tribünlerden takip edeceği belirtildi.

Arsenal'ın Arda için ocak transfer döneminde ya da yaz transfer döneminde harekete geçeceği belirtildi.

REAL MADRID SATMAYA SICAK DEĞİL

Öte yandan Real Madrid yönetiminin Arda Güler için kararı kesin. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, milli oyuncuyu ne olursa olsun takımdan göndermek istemiyor.

Bu doğrultuda Arda için teklif yapacak takımların işinin kolay olmayacağı aktarıldı.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 11 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu 11 karşılaşmada 3 gol atıp 5 asist yaparak 8 gole direkt katkı sağladı.