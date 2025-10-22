Malatya'da bıçaklı kavga! 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Bostanbaşı Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde, iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan A.U, B.U, A.U. ve M.M.U, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.