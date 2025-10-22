BIST 10.612
DOLAR 41,98
EURO 48,71
ALTIN 5.493,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Malatya'da bıçaklı kavga! 4 kişi yaralandı

Malatya'da bıçaklı kavga! 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Bostanbaşı Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde, iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan A.U, B.U, A.U. ve M.M.U, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
'İncinmişsin' videosuyla fenomen olmuştu! 'Hasan Abi' ölü bulundu
'İncinmişsin' videosuyla fenomen olmuştu! 'Hasan Abi' ölü bulundu
Tedesco ve Alvarez'den Stuttgart maçı öncesi açıklamalar
Tedesco ve Alvarez'den Stuttgart maçı öncesi açıklamalar
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 5 artarak 68 bin 234'e çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 5 artarak 68 bin 234'e çıktı
Çerkezköy Belediye Başkanı: Yüksek Disiplin Kurulu'na kendimi ihbar ediyorum...
Çerkezköy Belediye Başkanı: Yüksek Disiplin Kurulu'na kendimi ihbar ediyorum...
Zorlu AVM'de üst düzey atama
Zorlu AVM'de üst düzey atama
İki kadına yardım bahanesiyle cinsel istismar!
İki kadına yardım bahanesiyle cinsel istismar!
Romanya, Rus İHA'larının hava sahasını ihlal etmesi durumunda hemen vurulacağını açıkladı
Romanya, Rus İHA'larının hava sahasını ihlal etmesi durumunda hemen vurulacağını açıkladı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşinden kötü haber! Cezaevine girdi, avukatı paylaştı...
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşinden kötü haber! Cezaevine girdi, avukatı paylaştı...
Fetullah Gülen'in ölümünün 1. yılında FETÖ'de darbe! Mustafa Özcan'a operasyon
Fetullah Gülen'in ölümünün 1. yılında FETÖ'de darbe! Mustafa Özcan'a operasyon
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 30 Filistinlinin naaşı teslim alındı, cenazelerde işkence izleri var
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 30 Filistinlinin naaşı teslim alındı, cenazelerde işkence izleri var
Karahantepe'de bulunan T yüzlü heykel arkeologları heyecanlandırdı bu heykele...
Karahantepe'de bulunan T yüzlü heykel arkeologları heyecanlandırdı bu heykele...
Ahmet Minguzzi'nin katilleri ne kadar ceza aldı, kaç yıl yatacaklar?
Ahmet Minguzzi'nin katilleri ne kadar ceza aldı, kaç yıl yatacaklar?