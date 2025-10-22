BIST 10.593
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşinden kötü haber! Cezaevine girdi, avukatı paylaştı...

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ’un cezaevine girdiği öne sürüldü. Haberin sosyal medyada gündem olmasının ardından ardından Melisa Dilara Tatlıtuğ’un avukatı açıklama yaptı.

Sunucu İlknur Özkuş sosyal medyada yaptığı paylaşımda oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un Hendek Cezaevi'nde tutuklu olduğunu, bu bilgiyi aynı koğuşta kalan bir kişinin kendisini arayarak verdiğini öne sürdü.

Özkuş, "Beni cezaevinden biri aradı ve Melisa Tatlıtuğ ile aynı koğuşta kaldığını belirtti" ifadelerini kullandı.

"İTİRAZ SÜRESİNİ KAÇIRDIK"

Konuyla ilgili Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında, bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikayeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır."

"Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır."

"Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

