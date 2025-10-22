En çok gümüş kazandırdı! Fiyatları düşen Gümüş yeniden yükselişe geçer mi

Gümüş fiyatları son aylarda büyük bir artış yaşadı. Yükseliş trendine 2024'te başlayan gümüşün onsu Nisan 2025'te 36 dolar oldu, 16 Ekim'de ise 54 doları görerek yatırımcısına altı ayda %50 kazandırdı. 21 Ekim itibarıyla ons gümüş 50 dolar, gram gümüş ise 67 TL seviyesinde.

Gümüş fiyatları artışında jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının alımları, bireysel ve kurumsal yatırımcıların tercihleri ile ABD merkez bankası Fed'in faiz indirimleri etkili oldu. Özellikle Ekim başında gümüşe talep o kadar arttı ki, Reuters'a göre arzı artırabilmek için Londra'daki gümüş borsasına ABD ve Çin'den uçaklarla gümüş taşındı.

Ajansa konuşan bağımsız metal taciri Tai Wong, bir hafta içinde ABD'den Londra'ya 311-467 ton arası gümüş taşındığını hesaplıyor. Ajansa göre bu sayede gümüş fiyatlarındaki hızlı yükseliş yavaşladı.

GÜMÜŞ ALTINLA BİRLİKTE YÜKSELDİ

Gümüş fiyatında son dönemde yaşanan artış, altındaki yükselişe paralel olarak gerçekleşiyor. BBC News Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Cambridge Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Doçent Dr. Özge Öner, "Altın, binlerce yıldır kriz zamanlarında güvenli liman işlevi gören klasik bir değer saklama aracıdır. Gümüş ise hem değer saklama hem de endüstriyel kullanım açısından talep gören daha dinamik bir varlıktır" diyor. Ancak bu süreçte gümüş fiyatlarındaki artışlar da, düşüşler de altına kıyasla daha keskin oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Ekonomi Profesörü Ceyhun Elgin de piyasa koşulları nedeniyle yatırımcıların alternatif arayışına dikkat çekiyor.

"Küresel ölçekte artan enflasyon endişeleri, ticaret savaşlarına dair haberler ve faiz politikalarındaki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak altına ek alternatif arayışına yöneltti ve gümüşe talebi artırdı" diyor.

Gümüş fiyatlarının yükselmesinde sanayiden gelen talep kadar arzda yaşanan sorunlar da etkili olabiliyor.

KCM Trade'in Şef Market Analisti Tim Waterer, "Fed'in faiz indirimi rotası değişmedikçe bunlar alım fırsatı olarak görülecektir" diyor.

Prof. Dr. Elgin, "Son yıllarda gümüş piyasasında üretim, talebi karşılamada yetersiz kaldı; birkaç yıldır devam eden arz açığı ve fiziksel sıkışıklık da fiyatları yukarı çeken önemli bir faktör olarak görülüyor" diyor.

Gümüşün son dönemdeki artışı kesintisiz olmadı, dönem dönem sert düşüşler de görüldü. Örneği 21 Ekim'de altın ve gümüş fiyatları sırasıyla yüzde 5 ile yüzde 8 düştü. Fakat uzmanlara göre, yeni rekorların hemen ardından gelen bu düşüşte, yatırımcıların kârlarını almak yaptığı satışların da etkisi vardı ve küresel ekonomik-politik görünümde değişim olmadıkça yeni rekorlar beklenebilir.



