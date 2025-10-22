BIST 10.612
DOLAR 41,98
EURO 48,71
ALTIN 5.493,74
HABER /  DÜNYA

Şam ve Halep üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı

Şam ve Halep üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı

Suriye ile Türkiye arasında eğitim alanında yürütülen işbirliği çerçevesinde Şam ve Halep üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı.

Abone ol

Suriye Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Abdülhamid el-Haled, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılışının Türkiye Yükseköğretim Kurulu heyetinin, Şam'daki temasları sırasında imzalanan anlaşmalar doğrultusunda hayata geçirildiğini söyledi.

Söz konusu adımın yalnızca akademik düzeyde bir bölüm açılışı olmadığına işaret eden Haled, "Bu girişim, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal ilişkilerin yeniden canlandırılması ve kurumsal zemine taşınması açısından önem taşıyor." dedi.

Yeni bölüm için gerekli müfredat, öğretim elemanı ve materyalin Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü ile koordinasyon halinde temin edildiğini belirten Haled, fakültelere ait derslik ve altyapı hazırlıklarının da Suriye tarafınca tamamlandığını dile getirdi.

Haled, anlaşmalar kapsamında Türkiye ve Suriye üniversiteleri arasında öğrenci değişim programlarının da uygulanacağını vurgulayarak, "Türkçe, Suriye'de ikinci dil olarak giderek önem kazanıyor. Bu adım, iki ülke arasında eğitim işbirliğinin kurumsal boyutunu güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında 10 Temmuz'da "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalya Başbakanı Meloni Filistin Devleti'ni tanıma şartını açıkladı
İtalya Başbakanı Meloni Filistin Devleti'ni tanıma şartını açıkladı
Süper Lig'den 10 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna'na sevk edildi
Süper Lig'den 10 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna'na sevk edildi
En çok gümüş kazandırdı! Fiyatları düşen Gümüş yeniden yükselişe geçer mi
En çok gümüş kazandırdı! Fiyatları düşen Gümüş yeniden yükselişe geçer mi
Son kale düştü deniyor! İzlanda'da ilk kez sivrisinek görüldü
Son kale düştü deniyor! İzlanda'da ilk kez sivrisinek görüldü
CHP lideri Özgür Özel Lütfü Savaş'a demediğini bırakmadı! Çok sert sözler
CHP lideri Özgür Özel Lütfü Savaş'a demediğini bırakmadı! Çok sert sözler
RAMS Global, Fenerbahçe'nin basketbol takımlarına sponsor oldu
RAMS Global, Fenerbahçe'nin basketbol takımlarına sponsor oldu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve çok sayıda anlaşma imzalandı
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve çok sayıda anlaşma imzalandı
CHP'li Gezmiş, Giresun'a İstiklal Madalyası verilmesini istedi
CHP'li Gezmiş, Giresun'a İstiklal Madalyası verilmesini istedi
İzmir'de bir evde patlama oldu! Evin çatısı çöktü
İzmir'de bir evde patlama oldu! Evin çatısı çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
MHP'li Büyükataman'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tepki
MHP'li Büyükataman'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tepki