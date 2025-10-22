RAMS Global, Fenerbahçe'nin basketbol takımlarına sponsor oldu

RAMS Global, Fenerbahçe Beko'nun forma üzeri, Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın ise 2025-2026 sezonu kapsamında isim ve forma göğüs sponsoru oldu.

Abone ol

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşen sponsorluk imza töreninde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier, Fenerbahçe Beko oyuncularından Arturs Zagars, Fenerbahçe Koleji basketbolcularından Mehmet Ersin Erfa ve RAMS Global İcra Kurulu Üyesi Erdal Seyhan hazır bulundu.

Yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci, anlaşmadan dolayı RAMS Global Üst Yöneticisi (CEO) Faruk Bülbül'e teşekkür ederek, "Türk basketbolunun lokomotifi Fenerbahçe'mize yeni bir güç, yeni bir vizyon kazandıracak önemli bir iş birliğine imza atmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu iş birliği benim için bir görevden öte, büyük bir aidiyetin ve gönül bağlılığın yansımasıdır. RAMS Global CEO'su Faruk Bülbül, kendisi iyi bir Fenerbahçeli ve her zaman bizimle beraber. RAMS Global ulusal ve uluslararası arenada birçok başarılı işe imza atmış bir marka. Bu anlaşma sadece bir sponsorluk değil, Fenerbahçe'nin değerlerini, hedeflerini vizyonunu paylaşan önemli bir ortaklık. Fenerbahçe Beko, Türk basketbolu için de bir gurur kaynağıdır. Bu sezon da geçmişteki gibi aynı hedeflerin peşinden aynı inançla koşuyoruz. Takımlarımızın formalarında yer alacak RAMS logosu bu liderliğin bir sembolü olacak. Amacımız Fenerbahçe'yi her alanda sürdürülebilir bir konuma taşımak. Bu kıymetli iş birliğinin her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Öncelik Fenerbahçe'nin menfaati ve güvenliği"

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Cem Ciritci, Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'de Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası basketbol maçlarının 1 Aralık'tan itibaren oynanması tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ciritci, konuya ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Yapılan bir oylama yok. Avrupa Ligi, 1 Aralık itibarıyla bunun olabilitesini söyledi. Hem Avrupa Ligi ile hem de ülkemizin yetkilileriyle bu konuyu görüşüyoruz. Öncelik Fenerbahçe'nin menfaati ve güvenliği söz konusu. Biz bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Jasikevicius ile uzun süreli birliktelik yaşamak istiyoruz"

Cem Ciritci, başantrenör Sarunas Jasikevicius ile yeni sözleşme için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Basketbolda transfer için gerekli görüldüğü durumda hamle yapmaya hazır olduklarını anlatan Ciritci, "Gerekli desteği vereceğimizi söylemiştik. Hocamızın anlaşması ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Hocanın vizyonu bizimle uyumlu. Uzun süreli birliktelik yaşamak istiyoruz. Hocanın Fenerbahçe'ye kattığı değerler çok önemli. Hocanın sözleşmesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Sözleşmesinin devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ciritci, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Ben aklı selim ve duyarlı olan üyelerin 25 Ekim'deki divana davet ediyorum. Fenerbahçe'nin geleceği için önemli bir divan. Güzel bir sonuçla önümüze bakacağız. Biz bir yola çıktık, hedeflerimiz var. Her branşta şampiyon olmak hedefimiz. Girdiğimiz her yerde ses getirmek istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. Lig maçlarında salonun yüzde 35-40'ının dolu olması kabul edilemez. Bunun farkındayız. Bununla ilgili çalışmamız var. Tribünlerin dolu olmasını istiyoruz. RAMS, bu sponsorluk paketini genişletip hem basketbolda hem de futbolda destekleri sürecek."

Derya Yannier: "Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunda kritik bir konumda"

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Genel Menajeri Derya Yannier, Fenerbahçe Beko'nun Avrupa basketbolunda güçlü ve kritik bir konumda olduğunu söyledi.

Amaçlarının her kulvarda şampiyonluk peşinde koşmak olduğunu ifade eden Yannier, şunları kaydetti:

"Basketbol olarak tüm yönetim kuruluna ilk resmi sponsorluk anlaşmamız hayırlı olsun demek istiyorum. Kupaları bugüne kadar olduğu gibi Avrupa'nın tek basketbol müzesine eklemek. Basketbol şubesinin mali sürdürülebilirliğini geliştirmenin peşindeyiz. Çok yol katedildi. Yakın vadede burası kendi yağında kavrulur hale gelecek. Bu Avrupa basketbolu için de başarı ve temel taş. Cem Bey geldiğinden beri bu kulübe kaynak oluşturmaya çalışıyor, bizlere her konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Umarım bu anlaşma daha da genişleyerek devam eder. Umarım, Fenerbahçe Beko, bu tür desteklerle Avrupa'nın zirvesinde olmaya devam eder."

NBA Avrupa projesinin yeni bir konu olmadığını anlatan Yannier, "Fenerbahçe Beko bütün Avrupa basketbolu konjonktüründe kendimizin farkında olmadığımız kadar güçlü ve kritik bir konumda. Tüm taraftarlarımız hatta ülke olarak basketbolda öncülük edebileceğimiz konumda olduğumuz için bu takımın yaptıklarıyla gurur duyması gerek. Avrupa basketbolu için değişik zamanlar, hareketlenmeler olacak öyle görünüyor. Nasıl değişiklikler olacak, nasıl gelişecek tahmin edilebilir değil. Bütün konuşmaların içerisindeyiz. Bütün konuşmaları değerlendiriyoruz. Önceliğimiz Avrupa basketbolu için doğru formül bulunması. Avrupa basketbolunu geliştirmek, sürece yön vermeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin menfaatleri için en doğru neyse onu bulmaya çalışacağız. 1-2 yıl içinde her şey şekillenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun uzun olduğunu, tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmeyi hedeflediklerini belirten Yannier, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Dışarıda ne söyleniyor, ne yorum yapılıyor bizi etkilemesine izin vermiyoruz. Geçtiğimiz yazdan sonra Dörtlü Final'e kalmak, yapabiliyorsak da kupaya uzanmak hedefimiz. Çok zor bir ligde oynuyoruz. Bu sene 20 takıma çıktı. Hedef Dörtlü Final'e ulaşmak. Çok fazla yatırım yapan ve ulaşamayan takımlar da var. Bunu normalleştirmemek lazım. Bizdeki önemli hastalıklardan biri de bu. Geçen sezon dört kupalı bir sezon yaşandı. Tarihte benzeri yok. Bunu normalleştirip her sene olması gereken bir şey gibi bir noktaya koyabiliyoruz. Bundan sıyrılmak gerekiyor. Bazı oyuncuları kaybettik. Başarılı bir sezondan sonra bunlar olabilecek şeyler. Tekrar yapılanmaya girilebiliyor. Profesyonel bir hayat. Kalmaları için elimizden gelen her şeyi yaptık. Şikayet edecek halimiz yok, çözüm aramaya başladık. Elimizde çok potansiyelli bir kadro var. İhtiyacımız olursa doğru oyuncu çıkarsa almak için oyuncu almayacağız. İçimize sinen bir oyuncuyla ekleme yapabiliriz. Üç kulvarda yarışacağız. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandık. Türkiye Kupası var önümüzde, Avrupa Ligi ve Türkiye Ligi var. Sonuna kadar gitmek istiyoruz."

Erdal Seyhan: "Bizim için bu anlaşma gurur vesilesi"

RAMS Global İcra Kurulu Üyesi Erdal Seyhan, sponsorluk anlaşmasından duyduklarını mutluluğu dile getirdi.

Erdal Seyhan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe ailesiyle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bizim için bu anlaşma gurur vesilesi. Bu iş birliğin Türk sporuna ve gençlere yapılacak yatırımlarda pozitif bir örnek olmasını istiyoruz. Fenerbahçe gibi köklü bir kulüple bir aynı hedefte buluşmak RAMS ailesi için büyük bir gurur. Bu birliktelik, Türk basketboluna yeni bir enerji katacak. Fenerbahçe basketbolunun ihtiyaçlarına göre nereye destek istediklerini söylediklerinde bu desteği her konuda vermeye hazırız. RAMS Global'i Fenerbahçe ailesiyle olabileceğimiz her türlü dalda istişare etmeye hazırız. Futbol, basketbol veya başka bir branş olabilir."

Fenerbahçe Beko oyuncularından Arturs Zagars ise "Bugün burada takımımı temsil etmekten gurur duyuyorum. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe Beko geçen yıl başarılı bir sezon geçirdi. Daha fazla kupa kazanmak için yola çıktık. İnşallah bu iş birliği iki taraf için de olumlu olur. RAMS logosuyla formalar güzel görünüyor." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Koleji basketbolcularından Mehmet Ersin Erfa da anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Sponsorluk kapsamı

Sponsorluk anlaşmasına göre RAMS Global logosu, Fenerbahçe Beko'nun bu sezon Süper Lig maçlarında giyeceği formaların sırt numara altında, Avrupa Ligi karşılaşmalarında ise forma önünde, sağ göğüs logo altı hizasında yer alacak.

Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın ismi ise bu sezon Fenerbahçe Koleji RAMS Erkek Basketbol Takımı olarak anılacak ve RAMS logosu sarı-lacivertli ekibin ligde giyeceği formalarının göğsünde bulunacak.