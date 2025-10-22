Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve çok sayıda anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda çeşitli alanlarda anlaşmalar ile Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.

Abone ol

Emirlik Divanı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

"Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.

"Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Stratejik Kalkınma Planlamasının Çeşitli Alanlarda İşbirliğine ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı", Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ulusal Planlama Konseyi Genel Sekreteri Abdulaziz bin Nasır Al Halife tarafından imzalandı.

"Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması"na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani tarafından imza attı.

"Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani imzaladı.

Reuters: 'Türkiye Katar ve Umman'dan kullanılmış Eurofighter jetleri almayı planlıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu sürerken uluslararası basında Türkiye'nin Katar ve Umman'dan kullanılmış Eurofighter Typhoon savaş jetleri almayı planladığına dair haberler yayınlandı.

Reuters, görüşmelere vakıf isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde Türkiye'nin iki ülkeden 12 adet Eurofighter almak için anlaşmaya varmak üzere olduğunu yazdı.

İkinci el uçakların satışı için İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'dan oluşan Eurofighter konsorsiyumunun izni gerekiyor.

Reuters'ın konuştuğu kaynak, konsorsiyumun izin vermesi durumunda imzalanacak nihai anlaşma çerçevesinde yeni üretilecek 28 uçağın da ilerleyen yıllarda Türkiye'ye teslim edeceğini söyledi.



Ayrıca cumhurbaşkanının ilerleyen günlerde anlaşmayı imzalamak için İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Alman Şansölyesi Friedrich Merz'i ağırlayabileceği de ifade edildi. Türkiye'de bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan Umman'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'daki temaslarının ardından "TRK" uçağıyla Umman'a gitti.

Erdoğan'ı Uluslararası Hamad Havalimanı'ndan Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani, Katarlı yetkililer, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Umman'a gitti.