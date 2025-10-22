Uraloğlu Türkiye'nin siber güvenlik endeksindeki seviyesini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ekim ayı itibarıyla, 74 bin 594 zararlı bağlantıyı altyapı seviyesinde erişime engelledik” dedi. Uraloğlu ayrıca, Türkiye'nin, 2024 yılı Küresel Siber Güvenlik Endeksi’ne göre 100 tam puan ile “Seviye 1: Rol Model Ülke” kategorisinde olduğunu açıkladı.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nda konuştu.

Bilginin, çağın en değerli hazinesi; siber güvenliğin ise bu hazineyi koruyan en kritik kale olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Dijital dönüşüm, hayatımızın her alanını yeniden şekillendirirken, siber güvenlik, bireylerden kurumlara, devletlerden uluslararası organizasyonlara kadar herkes için vazgeçilmez bir öncelik haline geldi.” ifadesini kullandı.

“5G İhalesi Başarıyla Tamamlandı”

Bakan Uraloğlu, internetin ve bağlantılı teknolojilerin baş döndürücü hızda yaygınlaşmasının bilgiye erişimi kolaylaştırdığını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu bağlamda, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi, ülkemizin dijital geleceğine attığımız tarihi bir gelişme olduğunu düşünüyorum. İhalemiz, 2 milyar 125 milyon dolar asgari değerle başlayıp, işletmecilerimizin rekabetçi teklifleriyle KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolara ulaşarak büyük bir başarıyla tamamlandı. Bu gelir, iletişim altyapı yatırımlarımızı güçlendirecek, Ar-Ge çalışmalarımıza ivme katacak ve ekonomimize büyük katkı sağlayacak.”

“18 Ulusal Siber Güvenlik Hedefi ve 61 Eylem Maddesiyle Çalışmalarımıza Hız Kesmeden Devam Ediyoruz”

Uraloğlu, siber güvenliğin güçlü stratejilerle mümkün olduğu anlayışıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ulusal siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin görev ve yetkileri doğrultusunda Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planlarını hayata geçirdiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, “2013-2014, 2016-2019 ve 2020-2023 dönemlerinin ardından, geçtiğimiz yıl yayımladığımız Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) ile ülkemizin bu alandaki stratejik yaklaşımını somut kazanımlara dönüştürmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bu planda, “insan”, “savunma”, “caydırıcılık” ve “iş birliği” temalarından yola çıkarak 6 stratejik amaç belirlediklerini kaydeden Uraloğlu, sözlerine açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Siber Dayanıklılık, Proaktif Siber Savunma ve Caydırıcılık, İnsan Odaklı Siber Güvenlik Yaklaşımı, Teknolojinin Güvenli Kullanımı ve Siber Güvenliğe Katkısı, Siber Tehditlerle Mücadelede Yerli ve Milli Teknolojiler, Uluslararası Alanda Türkiye Markası amaçları doğrultusunda 18 ulusal siber güvenlik hedefi ve 61 eylem maddesiyle, kamu, özel sektör, akademi ve vatandaşlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

USOM, 14 Sektörel SOME ve 2 Bin 374 Kurumsal SOME ile Koordineli Çalışıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin de (USOM), Türkiye’nin siber sınırlarını korumada öncü bir rol üstlendiğini ifade eden Uraloğlu, “USOM, 14 sektörel SOME ve 2 bin 374 kurumsal SOME ile koordineli çalışarak, 8 bin 237 uzman personeliyle ülkemizin siber olaylara müdahale kapasitesini güçlendiriyor.” dedi.

“Ekim Ayı İtibarıyla, 74 Bin 594 Zararlı Bağlantıyı Altyapı Seviyesinde Erişime Engelledik”

Sürdürülen faaliyetler hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “2025 yılı ekim ayı itibarıyla, 74 bin 594 zararlı bağlantıyı altyapı seviyesinde erişime engelledik ve 306 güvenlik bildirimi yayımlayarak ilgili kurumlarla paylaştık. USOM’un geliştirdiği yapay zeka teknolojisi ile vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik oltalama amacıyla kurulan 74 bin 205 alan adını tespit ettik ve engelledik. Sadece son bir haftada 502 bin 173 zararlı internet adresine 75,1 milyon erişim engeli uyguladık.” açıklamasında bulundu.

“USOM, 7 Saatte Yaklaşık 242 Bin 133 Kritik Web Sitesini Zafiyetlere Karşı Tarayabilecek Kapasiteye Sahip”

Yerli ve milli yazılımlar, “Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule” ile toplam 17 milyon IP adresi için düzenli taramalarla zafiyete ait riskleri proaktif şekilde tespit ettiklerini de kaydeden Uraloğlu, “Haftalık 286 portu güvenlik açısından inceliyoruz. USOM, sadece 7 saatte yaklaşık 242 bin 133 kritik web sitesini zafiyetlere karşı tarayabilecek kapasiteye sahip.” diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca, işletmeciler tarafından iletilen raporlara göre, 2024 yılında 215 binin üzerinde, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla ise 182 binin üzerinde siber saldırının raporlanarak engellendiğini kaydetti.

“Türkiye, 100 Tam Puan ile “Seviye 1: Rol Model Ülke” Kategorisinde”

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) 2024 yılı Küresel Siber Güvenlik Endeksi’ne göre, Türkiye’nin 100 tam puan ile “Seviye 1: Rol Model Ülke” kategorisinde olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“19 Mart 2025 tarihinde Siber Güvenlik Kanunu da yürürlüğe girmiştir. Bu kanun da Türkiye’nin siber uzaydaki ulusal çıkarlarını korumayı, kamu kurumları, özel sektör ve bireyleri siber tehditlere karşı koruma altına almayı, siber güvenlik kapasitesini arttıracak, yerli-milli siber güvenlik ekosistemini güçlendirecektir. İnternetin hızla gelişen yapısı ve sosyal medya platformlarının yaygınlaşması, dijital ortamda hukuki düzenlemelerin önemini de bir kez daha ortaya koymaktadır.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, 5651 sayılı Kanun çerçevesinde sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemeleri titizlikle sürdürdüğünü dile getiren Uraloğlu, “2020'de eklenen 4. maddeyle, Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, yetkili makamlarla muhataplık kurma, kullanıcı başvurularını cevaplama ve yükümlülükleri yerine getirme sorumluluğu getirilmiştir.” açıklamasında bulundu.

2022 yılında 7418 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle ise bu yükümlülüklerin daha da güçlendirildiğinin altını çizen Uraloğlu, “Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarının temsilcilerinin tam yetkili ve sorumlu olması, şeffaf raporlama, eşit ve tarafsız davranış ve kriz planı oluşturma yükümlülükleri düzenlemelerle hayata geçirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Çocukların Sosyal Medyada Korunması Bakanlığın Önceliği

Özellikle çocukların sosyal medyada korunmasının, Bakanlığın öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hiç şüphesiz çocuklar, sosyal medya platformlarında dezenformasyona yetişkinlere kıyasla daha fazla maruz kalıp gerçekle kurguyu ayırt etmekte zorlanabiliyor. Yapay zeka gibi teknolojilerin hayatımıza hızla yer alması, bu riskleri artırmıştır. Bu nedenle bildiğiniz üzere 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. İlk aşamada 13 yaş altı için bir düzenleme düşünülmüşse de Bakanlık olarak önerimiz, uluslararası literatürle de uyumlu şekilde 16 yaş altı için kapsamlı bir düzenleme yapılması yönündedir”