CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davası için "büyük salon" talebi kabul edildi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin talebi üzerine duruşma salonu, "küçük ve yetersiz" olduğu gerekçesiyle değiştirildi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Ekim Cuma görülecek CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemli davanın çok sayıda izleyici ve basın mensubu tarafından takip edildiğini, kullanılan duruşma salonunun küçük ve yetersiz olduğunu bildirerek, daha büyük bir duruşma salonu talebinde bulundu.

Ankara Adalet Komisyonu Başkanlığının talebi kabul etmesi üzerine duruşmanın, Dışkapı Adliyesinde bulunan Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin kullandığı "Z-10" numaralı salonda yapılmasına karar verildi.