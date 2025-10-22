Lucescu Ümit Akdağ'ı Romanya milli takımına davet etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un Türkiye ve Romanya vatandaşlığı bulunan Ümit Akdağ, Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya Milli Takımı'na kendisini davet etmesiyle ilgili, "Türk Milli Takımı'nı da çalıştırmış Lucescu gibi bir hocanın seni istemesi özel bir duygu." dedi.

Turuncu-yeşilli takımın 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ, idman öncesi gazetecilerle bir araya geldi.

Alanyaspor'da 2 yıllık kiralık bir süreç yaşadığını belirten Ümit Akdağ, "Alanyaspor'da forma şansı bulamadığım 2 sezonun ardından bu yıl sezon başı kampıyla farklı bir sürece girdim. Mutluyum. Sezon başından beri de çok iyi gidiyor. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.

Ümit Akdağ, Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun Romanya forması giymesi için kendisiyle görüştüğüne yönelik soru üzerine, şunları söyledi:

"Konu hakkında yorum yapmayayım. Hedefim çok iyi bir sezon geçirmek. Alanyaspor ile ligde en üst seviyede yer almak ve her maç daha iyi oynayarak, kendimi geliştirmek istiyorum. Türk Milli Takımı'nı da çalıştırmış Lucescu gibi bir hocanın seni istemesi özel bir duygu. Birebir de konuştum. Benimle konuşması güzel bir his. Sürekli de temas halindeyiz."

Takım arkadaşı Romanya Milli takım oyuncusu Ianis Hagi ile ilgili düşünceleri de sorulan genç stoper, Rumence bildiği için Hagi ile çok sık görüştüğünü, elinden geldiğince ona yardımcı olmaya çalıştığını kaydetti.

Ümit Akdağ, 4 büyükler ve Avrupa'nın üst düzey ligleriyle ilgili hedeflerinin ne olduğuna yönelik soruya da "Futbolda her zaman hedef olması gerekiyor. Milli takım veya diğer takımlar olsun çalışmaya devam ediyorum." yanıtını verdi.

"Göztepe'ye saygım sonsuz"

Son lig maçında gol atmasına rağmen neden sevinmediğine yönelik soruya ise Akdağ, şöyle cevap verdi:

"Göztepe'ye saygım sonsuz. Çok sevdiğim kulüp. Orada kariyerime başladım, diyebilirim. O yüzden sevdiğim bir takım. Gol atınca da sevinmeyi tercih etmedim. İlk yenilgilerini de bize karşı aldılar. Golü de ben attım. Bu tarz hikayeler futbolda vardır ama galibiyeti aldığımız için mutluyum."

Ligin 10. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 25 Ekim Cumartesi günü oyanayacakları maça da değinen genç futbolcu, kendilerini çok zor bir maçın beklediğini iyi bildiklerini vurguladı.