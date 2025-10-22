BIST 10.626
DOLAR 41,98
EURO 48,68
ALTIN 5.512,58
GÜNCEL

Nikol Paşinyan'dan Ankara ve Bakü'ye "Hazırız" mesajı

Nikol Paşinyan'dan Ankara ve Bakü'ye "Hazırız" mesajı

Gürcistan'da yapılan Tiflis İpek Yolu Forumu'nda, konuşan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Yalnızca siyasi değil, teknik açıdan da Türkiye'den Azerbaycan'a ve ters yönde, Ermenistan üzerinden tır taşımacılığını sağlamaya hazırız" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu'nda, "Yalnızca siyasi değil, teknik açıdan da bugün itibarıyla, Türkiye'den Azerbaycan'a ve ters yönde, Ermenistan üzerinden tır taşımacılığını sağlamaya hazırız" dedi.

PAŞİNYAN’DAN KARAYOLU TİCARETİ AÇIKLAMASI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu'na katıldı. Paşinyan forumda, Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan arasındaki ulaştırma imkanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Paşinyan, "Yalnızca siyasi değil, teknik açıdan da bugün itibarıyla, Türkiye'den Azerbaycan'a ve ters yönde, Ermenistan üzerinden tır taşımacılığını sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı. Ermenistan başbakanı, planlanan güzergahın "Margara-Yeğegnadzor-Goris-Sisian" hattı olacağını söyledi. Paşinyan ayrıca Nahçıvan ile Azerbaycan arasında çift yönlü taşımacılığın da Ermenistan üzerinden yapılmasına hazır olduklarını belirtti.

"TÜRKİYE İLE NAHÇIVAN ARASINDA DEMİR YOLU GEÇİŞİNİ SAĞLAMAYA DA SİYASİ OLARAK HAZIRIZ"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan açıklamasında, Türkiye ile Nahçıvan arasındaki geçişler hakkında da konuşarak, "Türkiye ile Nahçıvan arasında ve Türkiye ile Azerbaycan'ın ana kısmı arasında demir yolu geçişini sağlamaya da siyasi olarak hazırız, fakat bu bölgelerdeki demir yollarının onarım veya yeniden inşa edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Nikol Paşinyan, bu teknik sorunların 2-3 yıl içinde çözüleceğine inandığını belirtti.

