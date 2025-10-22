BIST 10.571
Alperen Şengün'ün 39 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 39 sayı attığı maçta Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'a 125-124 yenildi.

NBA'de 2025-2026 normal sezonu iki maçla başladı. Sezonun açılış maçında son şampiyon Thunder, Paycom Center'da Rockets'ı konuk etti.

Karşılaşma öncesi şampiyonluk yüzüklerini alan Thunder, iki uzatma periyodu sonunda Rockets'ı 125-124 yenerek sezona galibiyetle girdi.

Rockets'ta yaklaşık 49 dakika süre alan Alperen Şengün, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Milli basketbolcu, bulduğu 5 üç sayı isabetiyle kariyer rekoru da kırdı.

Konuk ekipte ilk resmi maçına çıkan Kevin Durant, 23 sayı, 9 ribaunt, Amen Thompson ise 18 sayı, 5 asist üretti.

Thunder'da geçen yıl normal sezon ve final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyetin mimarı oldu. Chet Holmgren ise 28 sayı, 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Warriors, Lakers'ı mağlup etti

Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 119-109 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Warriors'ta Jimmy Butler 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Stephen Curry 23 sayı, 4 asist kaydetti.

Sakatlığı nedeniyle LeBron James'in forma giymediği Lakers'ta ise Luka Doncic'in 43 sayı, 12 ribaunt, 9 asist ve Austin Reaves'in 26 sayı, 5 ribaunt, 9 asistlik performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'e yarın sabaha karşı oynanacak 12 maçla devam edilecek.

