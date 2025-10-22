BIST 10.624
Meteoroloji balonlarıyla kaçakçılık: Ülkede hava trafiği askıya alındı

Belarus ve Litvanya arasında uçan meteoroloji balonlarıyla yapılan kaçakçılık hava trafiğini durdurdu. Şimdiye kadar sigara taşınan 5 balon bulundu.

Litvanya'nın başkenti Vilnius ile aynı adı taşıyan havalimanı üzerinde çok sayıda meteoroloji balonu görüldü. Yetkililer acil olarak hava trafiğini askıya aldı. Yaklaşık 30 uçuş ve 4 bin yolcu bu durumdan etkilenirken, havalimanı faaliyetlerine yerel saatle 06.30'dan itibaren yeniden başlandı.

5 BALONDA 7 BİN PAKET SİGARA

Şu ana kadar 5 balonun yeri tespit edildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, yaklaşık 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İçişleri Bakanı Vladislavas Kondratovicius, meteoroloji balonlarıyla yapılan kaçakçılık vakalarının organize suç kapsamında soruşturulduğunu söyledi.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vilmantas Vitkauskas, hava balonlarının Belarus'taki birden fazla noktadan koordineli operasyon kapsamında gönderildiğini vurguladı.

BU İLK OLAY DEĞİL!

Vilnius Havalimanı, Belarus'tan balonlarla taşınan kaçak sigaralar nedeniyle 5 Ekim'de de uçuşlara kapatılmıştı.

Litvanyalı yetkililer, daha önce de Belarus'u sınırdan bu tür balonlar göndererek kaçak mallar taşımak veya Vilnius yakınlarındaki hava trafiğini aksatmakla suçlamıştı.

