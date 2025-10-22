BIST 10.626
TCMB'nin kritik faiz kararı! Ekonomistler ne bekliyor, sürpriz olur mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yarın kritik faiz kararını açıklayacak. Peki faiz düşecek mi yoksa sabit mi kalacak? Ekonomistler ne bekliyor? Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi yüzde 40,50'ye çekilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yarın saat 14:00’te politika faizini açıklayacak. Karar, son aylarda düşüş hızı yavaşlayan ve Eylül 2025’te 16 ayın ardından sınırlı da olsa yeniden yükseliş gösteren enflasyon verisinin ardından geldiği için kritik görülüyor.

YABANCI KURUMLARIN BEKLENTİLERİ

Barclays, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan ve Deutsche Bank da 100 baz puanlık indirim bekliyor. Societe Generale, Morgan Stanley, ING ve Citi 150 baz puanlık indirimle faiz oranının yüzde 39’a ineceğini öngörüyor. Capital Economics ise 250 baz puanlık daha güçlü bir indirime işaret etti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ

AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.

GEÇEN AY NE OLMUŞTU?

 Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.

