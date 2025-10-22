Amazon, 500 bin çalışanını robotlarla değiştirecek

Çevrim içi alışveriş devi Amazon, iş gücünün yüzde 75'ini otomatikleştirmeyi planlıyor. Sızdırılan belgelere göre şirket, 500 bin işçisini robotlarla değiştirecek.

Çevrim içi alışveriş devi Amazon'un sızdırılan iç belgeleri, şirketin 500 binden fazla işi, yapay zeka destekli robotik sistemlerle değiştireceğini ortaya koyuyor.

Amerikan The New York Times gazetesinin elde ettiği belgelere göre Amazon, ultra hızlı teslimatlar için tasarlanmış tesislerinde, neredeyse hiç insan gücü olmadan çalışabilecek depolar oluşturmaya çalışıyor.

Belgeler, şirketin robotik ekibinin nihai olarak operasyonlarının yüzde 75'ini otomatikleştirmeyi hedeflediğini gösteriyor. Bu da yaklaşık 500 bin çalışanın işine son verileceği amnlamına geliyor.

AMAZON NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

Son yirmi yıldır, Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon'dan daha fazla iş yeri etkisi yaratan başka bir şirket olmadı.

Ülkenin en büyük ikinci işvereni olma yolunda ilerleyen Amazon, yüz binlerce depo çalışanı işe aldı, yeni ama tartışmalı bir çalışma modeli oluşturdu ve iş gücünü işe almak, takip etmek ve yönetmek için teknoloji kullanımına öncülük etti.

Amazon'un ABD'deki iş gücü 2018'den bu yana üç kattan fazla artarak yaklaşık 1,2 milyon kişiye ulaştı. Ancak şirketin otomasyon ekibi, Amazon'un 2027 yılına kadar normalde ihtiyaç duyacağı 160 binden fazla çalışanı işe almaktan kaçınabileceğini tahmin ediyor.

Bu, Amazon'un toplayıp, paketleyip, müşterilerine teslim ettiği her ürün için yaklaşık 30 sent tasarruf anlamına geliyor.

HEDEFLERİ 2033

Şirket yöneticileri 2033 yılına kadar satışların iki katına çıkmasını beklerken, robotik otomasyonun önümüzdeki yıllarda ABD'deki iş gücünü daha fazla artırmaktan kaçınmasını sağlayacağını umduklarını söyledi.

Bu, Amazon'un 600 binden fazla iş pozisyonunu doldurmasına gerek kalmayacağı anlamına geliyor.