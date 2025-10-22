4 aracın karıştığı korkunç kaza! 63 kişi hayatını kaybetti

Uganda'da Kampala-Gulu Otoyolu'nda iki otobüs, bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 63 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kampala-Gulu Otoyolu'nda meydana gelen kazada 63 kişi öldü ve birkaç kişi yaralandı.

Trafik ve Yol Güvenliği Müdürlüğü Sözcüsü Michael Kananura, kazanın otobüsün kamyonu sollamaya çalışırken meydana geldiğini bildirdi.

Kananura, aynı anda ters yönden gelen bir başka otobüsün de otomobili sollamaya çalıştığını ve iki otobüsün çarpıştığını, diğer iki aracın sürücülerinin de çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetlerini kaybettiğini belirtti.

Kananura, cesetlerin otopsi ve kimlik tespiti için hastane morguna götürüldüğünü kaydetti.