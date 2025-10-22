BIST 10.626
Rusya'dan açıklama geldi: Birçok dedikodu ve söylenti...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'dan açıklama geldi: Birçok dedikodu ve söylenti...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan zirveye ilişkin çok sayıda söylenti yayıldığını belirterek "Ne Putin ne de Trump vaktini boşa harcamak istiyor. Etkili bir zirve için hazırlık gerekir." dedi.

Peskov, Putin ile Trump arasında Budapeşte’de yapılması planlanan zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirveyi hem Rusya hem de ABD’nin talep ettiğini kaydeden Peskov, "Ukrayna konusundaki süreç duraksamaya girdi. Mevcut duraksama da en üst düzeyde yetkililerin müdahalesini gerektiriyor. Ancak bu müdahalenin iyi hazırlanması gerekiyor." diye konuştu.

Peskov, Rusya’nın, Ukrayna konusunun çözümüne ilişkin yaklaşımının bilindiğini belirterek söz konusu yaklaşımla ilgili detayların daha önce Putin dahil, çeşitli yetkililer tarafından açıklandığını söyledi.

Budapeşte’de planlanan zirveye ilişkin duyurabilecekleri yeni bir gelişmenin bulunmadığını vurgulayan Peskov, "Toplantı hakkındaki bilgiler birçok dedikodu ve söylenti içeriyor. Genel anlamda bunlar doğru değil." değerlendirmesini yaptı.

Peskov, zirveye ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek "Ne Putin ne de Trump vaktini boşa harcamak istiyor. Etkili bir zirve için hazırlık gerekir. Bu iki başkan, verimli ve yüksek performansla çalışmaya alışkın." ifadelerini kullandı.

