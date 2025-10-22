BIST 10.585
CHP'li Gezmiş, Giresun'a İstiklal Madalyası verilmesini istedi

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, "Cumhuriyet'in kurulmasında önemli bir pay sahibi olan Giresun'a, hak ettiği İstiklal Madalyası, Milli Mücadele ruhuna yakışır şekilde resmi olarak verilmelidir." dedi.

Gezmiş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Giresun için İstiklal Madalyası verilmesini istedi.

Giresun'un, nüfusuna oranla verdiği şehit sayısının tarihe silinmez izler bıraktığını belirten Gezmiş, Anadolu'da, Yunan işgaline karşı ayaklanıp sokaklara dökülen ilk kentin Giresun olduğunu söyledi.

Giresun'a İstiklal Madalyası verilmesi için kanun teklifi verdiğini aktaran Gezmiş, "Milli Mücadele'nin başlatılmasında merkez olması, kurduğu ve donattığı gönüllü alaylarıyla ve Cumhuriyet'in kurulmasında önemli bir pay sahibi olan Giresun'a, hak ettiği İstiklal Madalyası, Milli Mücadele ruhuna yakışır şekilde resmi olarak verilmelidir. Giresun, 'Yiğit Giresun' ünvanını hak etmiştir." ifadesini kullandı.

CHP'li Gezmiş, Giresunluların, "İstiklal Madalyası" alınması için imza topladığını kaydetti.

