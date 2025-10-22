BIST 10.585
İzmir'de bir evde patlama oldu! Evin çatısı çöktü

Anadolu Ajansı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde yaşanan patlamada 75 yaşındaki kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çökerken nedeni ise henüz bilinmiyor.

Alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi 7197 Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evdeki M.D. (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'de bir evde patlama oldu! Evin çatısı çöktü - Resim: 0

Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.

İzmir'de bir evde patlama oldu! Evin çatısı çöktü - Resim: 1

