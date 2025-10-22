BIST 10.585
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar’da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Doha’da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından heyetler arası toplantı yapılacak ve çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’daki resmi temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkent Doha'da, Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından, heyetler bir araya gelecek ve ortak anlaşmaların imza törenine geçilecek.

