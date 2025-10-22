BIST 10.585
DOLAR 41,98
EURO 48,67
ALTIN 5.431,82
HABER /  POLİTİKA

MHP'li Büyükataman'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tepki

MHP'li Büyükataman'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tepki

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tepki gösterdi. Büyükatman, cümlelerinde: "Kıbrıs konusunda emperyalizmin kuyruğuna takılıp liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye dil uzatmak, hadsizlikten de öte, milli şuursuzluktur." ifadesini kullandı.

Abone ol

Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, partisinin grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "Türk milliyetçiliğini idrakten aciz olan, devlet aklını koltuk hesabına kurban eden, vatanın bekası nedir dendiğinde, parmağıyla alacağı oyu hesaplama telaşına düşen Dervişoğlu, KKTC seçimleri hakkında CHP'nin kuyruğuna takılmış, münasebetsizce ve haddini aşarak Genel Başkanımızı hedef almaya yeltenmiştir. Seçim sonuçlarının hemen ardından 'Türkiye büyükelçisini çeksin' diyen zihniyete karşı tek kelime edemeyen Müsavat Bey, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin milli bir sorumlulukla Kıbrıs Türklüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini savunan tavrına saldırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Güney Kıbrıs'ı silahlandırma girişimlerinin, Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığının ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"Böylesi bir dönemde, milli duruşu eleştirmek değil, desteklemek gerekir. Çünkü mesele parti değil, vatan meselesidir. Kıbrıs konusunda emperyalizmin kuyruğuna takılıp liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye dil uzatmak, hadsizlikten de öte, milli şuursuzluktur. Kıbrıs seçimlerinin sonucunu sanki Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir zafer kazanmış gibi gören teslimiyetçi zihniyete ses çıkaramayan İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Kıbrıs davası, Türkiye'nin bekası ve Türk milliyetçiliği konusundaki tavrı defoludur. Kıbrıs, Türk milletinin namusu, Mavi Vatan'ın kalbidir. Kıbrıs Türklüğüne uzanan her el, Türk'ün çelik iradesi tarafından parçalanmaya mahkumdur. Tarih, MHP ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin milli duruşunu not aldığı gibi, İP'in menfaatperest, teslimiyetçi tavrını da not almaktadır. Size ve taşeronluğunu yaptığınız emperyalist şebekeye rağmen Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Uraloğlu Türkiye'nin siber güvenlik endeksindeki seviyesini açıkladı
Uraloğlu Türkiye'nin siber güvenlik endeksindeki seviyesini açıkladı
İsrail parlamentosunda Trump'ı protesto eden Milletvekili Avde ateşkes sonrası görüşlerini anlattı
İsrail parlamentosunda Trump'ı protesto eden Milletvekili Avde ateşkes sonrası görüşlerini anlattı
TCMB'nin kritik faiz kararı! Ekonomistler ne bekliyor, sürpriz olur mu?
TCMB'nin kritik faiz kararı! Ekonomistler ne bekliyor, sürpriz olur mu?
6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok davasında önemli gelişme!
6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok davasında önemli gelişme!
ABD Başkan Yardımcısı Vance'dan, Gazze'de ateşkesin devamı konusunda önemli açıklama
ABD Başkan Yardımcısı Vance'dan, Gazze'de ateşkesin devamı konusunda önemli açıklama
Fatih Erbakan "Ankara'da kulağıma gelen bilgiler" deyip canlı yayında paylaştı
Fatih Erbakan "Ankara'da kulağıma gelen bilgiler" deyip canlı yayında paylaştı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davası için "büyük salon" talebi kabul edildi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davası için "büyük salon" talebi kabul edildi
Pastırma yazı geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak Orhan Şen gün verdi
Pastırma yazı geliyor! Sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak Orhan Şen gün verdi
Nikol Paşinyan'dan Ankara ve Bakü'ye "Hazırız" mesajı
Nikol Paşinyan'dan Ankara ve Bakü'ye "Hazırız" mesajı
Lucescu Ümit Akdağ'ı Romanya milli takımına davet etti
Lucescu Ümit Akdağ'ı Romanya milli takımına davet etti
Rusya'dan açıklama geldi: Birçok dedikodu ve söylenti...
Rusya'dan açıklama geldi: Birçok dedikodu ve söylenti...
Kevin Durant gölgede kaldı Alperen Şengün şov yaptı
Kevin Durant gölgede kaldı Alperen Şengün şov yaptı