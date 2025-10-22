BIST 10.593
Ahmet Minguzzi'nin katilleri ne kadar ceza aldı, kaç yıl yatacaklar?

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin failleri 24 yıl ceza aldı ama cezaevinde en fazla 15 sene yatacaklar. Katiller, 30 yaşında hapisten çıkacaklar. NTV'den Deniz Tüysüz, Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın ile konuştu.

İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden iki sanık 24 yıl ceza aldı.

Mahkeme, iki sanığa en üst sınırdan ceza verdi ancak sonradan ortaya çıkan delillerle cinayete yardım ettikleri iddia edilen diğer iki sanığı ise beraat ettirdi. Hem savcılık hem de ailenin avukatları karara itiraz etti.

30 YAŞINDA CEZAEVİNDEN ÇIKACAKLAR

18 yaşından küçük oldukları için cezaevinde geçirecekleri süre 15 yıl olan sanıklar 30'lu yaşlarında tahliye olacaklar.

BARKIN: 15 YIL SONRA CEZAEVİNDEN ÇIKACAKLAR

NTV'den Deniz Tüysüz, Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın ile davanın bundan sonraki seyrini konuştu.

Barkın, 24 yıl hapis alan sanıkların 15-18 yaş aralığında olduğunu dile getirip "İnfaz kanununa göre, cezaevinde geçirdikleri sürelerin birden fazla gün sayılması gibi bir durum bu yaş grubu için yok." dedi.

Kasten öldürme eylemi nedeniyle koşullu salıverme sürelerinin 16 yıl olduğuna vurgu yapan Barkın, "Bir yıl da denetim serbesti geçirecekler. Bugünkü yasal şartlar dairesinde 15 yıl sonra cezaevinden çıkacaklar." diye konuştu.

İSTİNAFA TAŞIYACAKLAR

Barkın, davanın 4 sanığı hakkında iki soruşturmanın daha olduğunu dile getirip mahkemenin gerekçeli kararından sonra istinaf başvurusu yapacaklarını açıkladı.

