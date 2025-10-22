BIST 10.593
DOLAR 41,98
EURO 48,71
ALTIN 5.493,65
HABER /  DÜNYA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 30 Filistinlinin naaşı teslim alındı, cenazelerde işkence izleri var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 30 Filistinlinin naaşı teslim alındı, cenazelerde işkence izleri var

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 30 Filistinli esirin daha naaşının teslim alındığını, cenazelerde darp ve işkence izleri bulunduğunu bildirdi.

Abone ol

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla 30 Filistinlinin cenazesinin teslim alınarak Gazze'ye getirildiği ifade edildi.

Böylece ateşkes ve esir takası mutabakatı çerçevesinde İsrail'den teslim alınan Filistinli esir cenazesi sayısının 195'e ulaştığı aktarıldı.

Naaşların üzerinde darp, işkence, elleri ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izlerin bulunduğu vurgulandı.

İsrail'den teslim alınan cenazelerden şu ana kadar sadece 57'sinin yakınları tarafından teşhis edilebildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, kimlikleri tespit edilemeyen 54 cenazenin ise Gazze Şeridi'nde toprağa verildiği bilgisi paylaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Karahantepe'de bulunan T yüzlü heykel arkeologları heyecanlandırdı bu heykele...
Karahantepe'de bulunan T yüzlü heykel arkeologları heyecanlandırdı bu heykele...
Ahmet Minguzzi'nin katilleri ne kadar ceza aldı, kaç yıl yatacaklar?
Ahmet Minguzzi'nin katilleri ne kadar ceza aldı, kaç yıl yatacaklar?
Şam ve Halep üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı
Şam ve Halep üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı
İtalya Başbakanı Meloni Filistin Devleti'ni tanıma şartını açıkladı
İtalya Başbakanı Meloni Filistin Devleti'ni tanıma şartını açıkladı
Süper Lig'den 10 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna'na sevk edildi
Süper Lig'den 10 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna'na sevk edildi
En çok gümüş kazandırdı! Fiyatları düşen Gümüş yeniden yükselişe geçer mi
En çok gümüş kazandırdı! Fiyatları düşen Gümüş yeniden yükselişe geçer mi
Son kale düştü deniyor! İzlanda'da ilk kez sivrisinek görüldü
Son kale düştü deniyor! İzlanda'da ilk kez sivrisinek görüldü
CHP lideri Özgür Özel Lütfü Savaş'a demediğini bırakmadı! Çok sert sözler
CHP lideri Özgür Özel Lütfü Savaş'a demediğini bırakmadı! Çok sert sözler
RAMS Global, Fenerbahçe'nin basketbol takımlarına sponsor oldu
RAMS Global, Fenerbahçe'nin basketbol takımlarına sponsor oldu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve çok sayıda anlaşma imzalandı
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve çok sayıda anlaşma imzalandı
CHP'li Gezmiş, Giresun'a İstiklal Madalyası verilmesini istedi
CHP'li Gezmiş, Giresun'a İstiklal Madalyası verilmesini istedi