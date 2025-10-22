CHP lideri Özgür Özel Lütfü Savaş'a demediğini bırakmadı! Çok sert sözler

CHP'nin il kongre seçimlerinin iptalini isteyen Lütfü Savaş'a çok sert tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel "Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış." ifadelerini kullandı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin il kongre seçimlerinin iptalini isteyen Lütfü Savaş'a çok sert sözlerle tepki gösterdi.

"Saçmasapan bir iştir"

Özel, "Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzümsuz ismin yaptığı saçmasapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı. Biz hem vatandaşın derdi ile hem canımızla uğraşıyoruz. Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur.

"Özgür Özel'i çok az tanımış"

Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur. Beyhude işlerle uğraşmaya devam etsinler. Özgür Özel'i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine" dedi.