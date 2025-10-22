BIST 10.585
DOLAR 41,98
EURO 48,67
ALTIN 5.431,82
HABER /  POLİTİKA

CHP lideri Özgür Özel Lütfü Savaş'a demediğini bırakmadı! Çok sert sözler

CHP lideri Özgür Özel Lütfü Savaş'a demediğini bırakmadı! Çok sert sözler

CHP'nin il kongre seçimlerinin iptalini isteyen Lütfü Savaş'a çok sert tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel "Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin il kongre seçimlerinin iptalini isteyen Lütfü Savaş'a çok sert sözlerle tepki gösterdi.

"Saçmasapan bir iştir"

Özel, "Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzümsuz ismin yaptığı saçmasapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı. Biz hem vatandaşın derdi ile hem canımızla uğraşıyoruz. Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur.

"Özgür Özel'i çok az tanımış"

Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur. Beyhude işlerle uğraşmaya devam etsinler. Özgür Özel'i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine" dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
RAMS Global, Fenerbahçe'nin basketbol takımlarına sponsor oldu
RAMS Global, Fenerbahçe'nin basketbol takımlarına sponsor oldu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve çok sayıda anlaşma imzalandı
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve çok sayıda anlaşma imzalandı
CHP'li Gezmiş, Giresun'a İstiklal Madalyası verilmesini istedi
CHP'li Gezmiş, Giresun'a İstiklal Madalyası verilmesini istedi
İzmir'de bir evde patlama oldu! Evin çatısı çöktü
İzmir'de bir evde patlama oldu! Evin çatısı çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
MHP'li Büyükataman'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tepki
MHP'li Büyükataman'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tepki
Uraloğlu Türkiye'nin siber güvenlik endeksindeki seviyesini açıkladı
Uraloğlu Türkiye'nin siber güvenlik endeksindeki seviyesini açıkladı
İsrail parlamentosunda Trump'ı protesto eden Milletvekili Avde ateşkes sonrası görüşlerini anlattı
İsrail parlamentosunda Trump'ı protesto eden Milletvekili Avde ateşkes sonrası görüşlerini anlattı
TCMB'nin kritik faiz kararı! Ekonomistler ne bekliyor, sürpriz olur mu?
TCMB'nin kritik faiz kararı! Ekonomistler ne bekliyor, sürpriz olur mu?
6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok davasında önemli gelişme!
6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok davasında önemli gelişme!
ABD Başkan Yardımcısı Vance'dan, Gazze'de ateşkesin devamı konusunda önemli açıklama
ABD Başkan Yardımcısı Vance'dan, Gazze'de ateşkesin devamı konusunda önemli açıklama