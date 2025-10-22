BIST 10.593
DOLAR 41,98
EURO 48,71
ALTIN 5.493,65
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Son kale düştü deniyor! İzlanda'da ilk kez sivrisinek görüldü

Son kale düştü deniyor! İzlanda'da ilk kez sivrisinek görüldü

İZLANDA ülke tarihinde bir ilk yaşanıyor. İzlanda'da bu yılın bahar aylarındaki rekor sıcaklıkların ardından, ülke tarihinde ilk kez sivrisinek görüldü. Bu durum 'son kale düştü' yorumlarına sebep oldu.

Abone ol

İzlanda basınında yer alan haberlere göre böcek tutkunu Bjorn Hjaltason, tesadüf eseri iki dişi ve bir erkek sivrisinek buldu. Bunların kış aylarını başarıyla atlatabilen birkaç sivrisinek türünden biri olan Culiseta annulata oldukları teyit edildi. Sivrisinekler başkent Reykjavik'in güneybatısındaki buzul vadisi Kjos'ta bulundu.

İzlanda bu keşfe kadar kısmen soğuk iklimi sayesinde asla sivrisinek görülmeyen iki yerden biriydi. Diğeri Antarktika.

SON KALE DÜŞTÜ
Bjorn Hjaltason keşfini yerel vahşi yaşamla ilgili bir Facebook sayfasında, sivrisineklerin fotoğraflarıyla birlikte paylaştı. Hjaltason daha sonra Morgunblaðið adlı haber sitesi tarafından yayımlanan paylaşımında şöyle dedi:

-"Bunun daha önce hiç görmediğim bir şey olduğunu söyleyebilirim. Son kale düşmüş gibi görünüyor"

İLK KEZ İZLANDA'YA ULAŞTI
Hjaltason sineklerin türünün tespit edilmesi için İzlanda Doğal Tarih Enstitüsüne gönderdi ve böcek bilimci Matthías Alfreðsson şüpheleri doğruladı. Alfreðsson CNN'e yaptığı açıklamada bu türün Avrupa'nın bazı kesimleri ve Kuzey Afrika'da yaygın olduğunu ama İzlanda'ya ulaştığının bilinmediğini söyledi.

En yüksek sıcaklık kaydedildi
İzlanda'nın soğuk iklimi ve sivrisineklerin üreyebileceği durgun su azlığı sayesinde daha önce ülkede sivrisinek görülmüyordu. Fakat bu yıl ülkede birçok sıcaklık rekoru kırıldı.

*İzlanda Meteoroloji kurumuna göre normalde Mayıs ayında ülkede sıcaklık nadiren 20 derecenin üzerine çıkıyor ve çıktığında da sıcak hava dalgası iki ya da üç günden fazla sürmüyor. Ancak bu yıl bu eşik ülkenin farklı kesimlerinde 10 gün üst üste aşıldı.

İzlanda'da Mayıs ayındaki en yüksek sıcaklık bu yıl 26,6 dereceyle Eglisstaðir Havaalanı'nda kayıtlara geçti. Küresel Sıcaklık Sağlığı Ağı tarafından Haziran'da yayımlanan araştırmada, bu tür değişikliklerin soğuk havaya adapte olmuş ve sıcaklık değişikliklerine duyarlı hassas ekosistemlere "önemli" etkisi olabileceğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel Lütfü Savaş'a demediğini bırakmadı! Çok sert sözler
CHP lideri Özgür Özel Lütfü Savaş'a demediğini bırakmadı! Çok sert sözler
RAMS Global, Fenerbahçe'nin basketbol takımlarına sponsor oldu
RAMS Global, Fenerbahçe'nin basketbol takımlarına sponsor oldu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve çok sayıda anlaşma imzalandı
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve çok sayıda anlaşma imzalandı
CHP'li Gezmiş, Giresun'a İstiklal Madalyası verilmesini istedi
CHP'li Gezmiş, Giresun'a İstiklal Madalyası verilmesini istedi
İzmir'de bir evde patlama oldu! Evin çatısı çöktü
İzmir'de bir evde patlama oldu! Evin çatısı çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
MHP'li Büyükataman'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tepki
MHP'li Büyükataman'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tepki
Uraloğlu Türkiye'nin siber güvenlik endeksindeki seviyesini açıkladı
Uraloğlu Türkiye'nin siber güvenlik endeksindeki seviyesini açıkladı
İsrail parlamentosunda Trump'ı protesto eden Milletvekili Avde ateşkes sonrası görüşlerini anlattı
İsrail parlamentosunda Trump'ı protesto eden Milletvekili Avde ateşkes sonrası görüşlerini anlattı
TCMB'nin kritik faiz kararı! Ekonomistler ne bekliyor, sürpriz olur mu?
TCMB'nin kritik faiz kararı! Ekonomistler ne bekliyor, sürpriz olur mu?
6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok davasında önemli gelişme!
6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok davasında önemli gelişme!