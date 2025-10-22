BIST 10.593
Zorlu AVM'de üst düzey atama

Zorlu AVM'nin Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özge Şahin atandı.

Zorlu AVM'den yapılan açıklamaya göre, Şahin, Zorlu AVM'nin kiralama ve kiracı ilişkileri ile pazarlama, iş geliştirme ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinden sorumlu olacak.

Özge Şahin, profesyonel kariyerine 2008'de bankacılık sektöründe Societe Generale Türkiye'de "Ürün Yöneticisi" olarak başladı.

Ülker'de "Marka Müdürü", Volvo Grup'ta "Pazarlama İletişimi Direktörü", Golf Dondurma'da "Pazarlama Direktörü" ve Eczacıbaşı İntema'da "Pazarlama Müdürü" görevlerini üstlenen Şahin, 2019'dan bu yana Kanyon'da "Pazarlama ve Kiralama Müdürü" olarak birçok projeye imza attı.

Şahin'in, İstanbul Üniversitesinde İktisat lisansı, Louis Pasteur Üniversitesinde İşletme yüksek lisansı, Boğaziçi Üniversitesi ve Cenevre Üniversitesinde Pazarlama doktorası bulunuyor.
Muhabir:Muhammet Fatih Kabasakal

