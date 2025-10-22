BIST 10.593
HABER /  DÜNYA

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 5 artarak 68 bin 234'e çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 5 artarak 68 bin 234'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte, 5 artarak 68 bin 234'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 4'ü enkaz dan çıkartılan 5 ölü ve 4 yaralının ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana toplam 88 kişinin hayatını kaybettiği, 315 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 436 cansız bedenin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'den kimlikleri tespit edilemeyen 30 Filistinlinin daha cenazesinin teslim alındığı, böylece şu ana kadar alınan cenazelerin sayısının 195'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca şu ana kadar teslim alınan 57 Filistinlinin naaşının yakınları tarafından tespit edildiği paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 234'e yaralıların sayısının 170 bin 373'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

