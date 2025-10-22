BIST 10.593
'İncinmişsin' videosuyla fenomen olmuştu! 'Hasan Abi' ölü bulundu

Sosyal medyada paylaşılan 'İncinmişsin dedi' videosuyla 'Hasan Abi' olarak tanınan 42 yaşındaki Hasan Yılmaz bir kamyon içinde ölü bulundu.

Konya'da 6. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kamyonun içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığı görülmesi üzerine esnaf durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyondaki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Esnafın yetkililere bildirmesiyle ortaya çıkan üzücü olayda hayatını kaybeden kişinin, 4 yıl önce paylaşılan bir videoyla Türkiye'de viral hale gelen 42 yaşındaki Hasan Yılmaz olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

TÜRKİYE'DE VİDEOSUYLA TANINDI

Sosyal medyada 'Hasan Abi' olarak tanınan Hasan Yılmaz, 'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosuyla Türkiye'de gündem olmuştu. Öte yandan Habertürk'ün haberine göre, Yılmaz'ın diyaliz hastası olduğu öğrenildi.

