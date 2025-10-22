Dev banka kısa vadeli altın tahminini açıkladı

Citi, kısa vadede altın fiyatlarına ilişkin daha temkinli bir görünüm benimsediğini açıkladı. Banka, önümüzdeki 0–3 aylık dönemde ons altının 4 bin dolar civarında seyredeceğini öngördü.

Abone ol

Altın ve gümüş fiyatlarında 9 haftadır aralıksız yükseliş yaşanırken, dünkü işlemlerde değerli metallerde sert satış dalgası yaşandı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasına yönelik beklentiler, altın fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Gram altın yatırımcısına bir günde 500 TL kaybettirirken, altının önümüzdeki günlerdeki yönünün ne olacağı merak ediliyor.

Uzmanlar, söz konusu gerilemenin teknik bir düzeltme olabileceğini belirtirken; orta vadede enflasyon endişelerinin sürmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsüne ilişkin beklentilerin altın ve gümüş için destekleyici olmaya devam edebileceğini söyledi.

Dün yüzde 5,3 düşüşle 4 bin 125 dolardan kapanan altının ons fiyatı, Nisan 2013 yılından bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti. Ons altın, saat 13.28 itibarıyla yüzde 1,06 kayıpla 4 bin 83 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altında yaşanan kayıp kaçınılmaz olarak gram altına da yansıdı ve dünkü işlemlerde 5 bin 901 TL'ye kadar yükselen gram altın, 5 bin 509 TL'ye kadar gevşedi. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 1,75 düşüşle 5 bin 463 TL'de hareket etti.

Gümüşte de benzer bir eğilim gözlenirken; ons gümüş dün yüzde 7,2 değer kaybıyla 48,70 dolara indi ve böylelikle Şubat 2021'den bu yana dip seviye görüldü. Ons gümüş şu sıralarda ise, 0,8 artışla 48,74 dolardan işlem görüyor.

CİTİ, ALTINDA 'AĞIRLIĞI ARTIR' TAVİYESİNİ GERİ ÇEKTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticareti yeniden şekillendirmeye yönelik agresif adımları ve artan jeopolitik belirsizlik, bu yıl değerli metalleri destekleyen önemli faktörler oldu. Merkez bankaları, dolardan uzaklaşmak amacıyla altın alımlarını sürdürürken, bireysel yatırımcılar da borsada işlem gören fonlar (ETF) aracılığıyla yükselişe katılmaya çalıştı.

Bu durum, altının 14 günlük göreli güç endeksini (RSI) eylül başından bu yana çoğu zaman “aşırı alım” bölgesinde tuttu.

ALTIN FİYATLARININ YÖNÜ NE OLACAK?

Citigroup, Salı günkü sert düşüşün ardından “ağırlığı artır” tavsiyesini geri çekti ve pozisyonların aşırı şişmesinden endişe ettiğini belirtti.

Banka stratejistleri Charlie Massy-Collier’in de aralarında bulunduğu bir notta, altının önümüzdeki haftalarda 4 bin dolar civarına gelmesini beklediklerini yazdı.