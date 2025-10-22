BIST 10.593
Özlem Zengin'in o sözlerini böyle çarpıttılar! Fuat Uğur gerçeği açıkladı

Gazeteci Fuat Uğur, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in sözlerini çarpıtan medya kuruluşuna cevap verdi. Uğur, "Bu yalan sitesi neden bu konuşmayı kırpıp kalan bölümlerini yayınlıyor sizce?" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fuat Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in sözlerinin bir kısmını vererek çarptıran medya kuruluşuna tepki gösterdi.

"YALAN SİTESİ"

Uğur paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Oysa Özlem Zengin’in 'Anadolu Sohbetleri' programında yaptığı konuşmada dediği şu: “Başka bir ülkenin ordusunda gönüllü askerlik yapmak mevcut yasalara göre vatandaşlıktan çıkarma sebebidir” Peki YRP’li bu yalan sitesi neden bu konuşmayı kırpıp kalan bölümlerini yayınlıyor sizce?"

