BIST 10.593
DOLAR 41,98
EURO 48,71
ALTIN 5.493,65
HABER /  GÜNCEL

İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Al Sani görüşmesiyle ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Al Sani görüşmesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasında askeri işbirliği, savunma sanayisi, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabındaki açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ı resmi ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Al-Sani ile görüştü.

Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Katar arasında askeri işbirliği, savunma sanayisi, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar stratejik ortaklığının, bölgesel ve küresel istikrara ciddi katkı sağladığını ve Gazze'de tesis edilen ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını belirterek, İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegane çözümü teşkil ettiğini, bu amaca yönelik gayretlerin süreceğini kaydetti.

Türkiye'nin, Suriye'nin toparlanma sürecini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu çerçevede enerji, ulaşım ve insani yardımlar dahil Katar ile Suriye özelinde her alanda işbirliğinin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al-Sani, görüşme sonrası Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 11'inci toplantısına eş başkanlık yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
'İncinmişsin' videosuyla fenomen olmuştu! 'Hasan Abi' ölü bulundu
'İncinmişsin' videosuyla fenomen olmuştu! 'Hasan Abi' ölü bulundu
Tedesco ve Alvarez'den Stuttgart maçı öncesi açıklamalar
Tedesco ve Alvarez'den Stuttgart maçı öncesi açıklamalar
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 5 artarak 68 bin 234'e çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 5 artarak 68 bin 234'e çıktı
Çerkezköy Belediye Başkanı: Yüksek Disiplin Kurulu'na kendimi ihbar ediyorum...
Çerkezköy Belediye Başkanı: Yüksek Disiplin Kurulu'na kendimi ihbar ediyorum...
Zorlu AVM'de üst düzey atama
Zorlu AVM'de üst düzey atama
İki kadına yardım bahanesiyle cinsel istismar!
İki kadına yardım bahanesiyle cinsel istismar!
Romanya, Rus İHA'larının hava sahasını ihlal etmesi durumunda hemen vurulacağını açıkladı
Romanya, Rus İHA'larının hava sahasını ihlal etmesi durumunda hemen vurulacağını açıkladı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşinden kötü haber! Cezaevine girdi, avukatı paylaştı...
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşinden kötü haber! Cezaevine girdi, avukatı paylaştı...
Fetullah Gülen'in ölümünün 1. yılında FETÖ'de darbe! Mustafa Özcan'a operasyon
Fetullah Gülen'in ölümünün 1. yılında FETÖ'de darbe! Mustafa Özcan'a operasyon
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 30 Filistinlinin naaşı teslim alındı, cenazelerde işkence izleri var
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 30 Filistinlinin naaşı teslim alındı, cenazelerde işkence izleri var
Karahantepe'de bulunan T yüzlü heykel arkeologları heyecanlandırdı bu heykele...
Karahantepe'de bulunan T yüzlü heykel arkeologları heyecanlandırdı bu heykele...
Ahmet Minguzzi'nin katilleri ne kadar ceza aldı, kaç yıl yatacaklar?
Ahmet Minguzzi'nin katilleri ne kadar ceza aldı, kaç yıl yatacaklar?