Kjetil Knutsen, kulak tıkacı taktı
Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen'in Galatasaray maçında kulak tıkacı taktığı görüldü.
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahaya çıktı.
Devler Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Norveç takımı Bodo/Glimt'i konuk etti.
KULAK TIKACI TAKTI
Bu kritik müsabakanın ilk yarısında ise dikkat çeken bir görüntü ekrana geldi.
Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen'in kulak tıkacı taktığı görüldü.