Kjetil Knutsen, kulak tıkacı taktı

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen'in Galatasaray maçında kulak tıkacı taktığı görüldü.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahaya çıktı.

Devler Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Norveç takımı Bodo/Glimt'i konuk etti.

KULAK TIKACI TAKTI

Bu kritik müsabakanın ilk yarısında ise dikkat çeken bir görüntü ekrana geldi.

Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen'in kulak tıkacı taktığı görüldü.

