BIST 10.551
DOLAR 41,97
EURO 48,79
ALTIN 5.452,66
HABER /  GÜNCEL

Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Eski TİP milletvekili Barış Atay, katıldığı programda "AK Parti, MHP ve İYİ Parti'den arkadaşım olamaz" sözleriyle gündem oldu. Sosyal medyada tepki çeken açıklama için kullanıcılar, "Kutuplaştırmayı kim yapıyor?" ve "İfade özgürlüğü diyenler hoşgörüsüzlükte sınır tanımıyor" yorumlarında bulundu.

Abone ol

Eski TİP milletvekili Barış Atay, konuk olduğu Özlem Gürses'in programında yaptığı "Arkadaşlık" çıkışıyla sosyal medyada büyük tepki çekti.

ÜÇ PARTİ SIRALADI: ARKADAŞIM OLAMAZ

Programda kişisel ilişkilerine dair konuşan Atay, farklı siyasi görüşlerden kişilerle arkadaş olamayacağını belirterek "Ne AK Parti'den ne MHP'den ne de İYİ Parti'den arkadaşım olamaz. Arkadaşlığa bakış açım o kadar geniş değil. Zorunda kalmışsam iletişim kuruyorum fakat benim arkadaşlarım genelde CHP ve HDP içinden" ifadelerini kullandı.

Atay'ın bu sözleri kısa sürede tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, sanatçı ve siyasetçinin açıklamalarını "kutuplaştırıcı" buldu.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

* Solcu ikiyüzlülüğü işte, benden değilsen ötede dur.
* Her konuşmalarında kutuplaştırmadan yakınan tipler.
* Ortamlarda ifade özgürlüğü, anlayış, hoşgörü deyip sonra böyle konuşurlar.
* Kutuplaştırmayı kim yapıyor adlı çalışma.

"KUTUPLAŞMA" TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Barış Atay'ın açıklamaları, siyasette uzun süredir devam eden kutuplaşma tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Bazı kullanıcılar Atay'ı samimiyetsizlikle eleştirirken, bazıları ise sözlerinin "kişisel tercih" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü İngiliz ekibi, Arda Güler'i canlı takip etmek için geldi
Ünlü İngiliz ekibi, Arda Güler'i canlı takip etmek için geldi
Dev banka kısa vadeli altın tahminini açıkladı
Dev banka kısa vadeli altın tahminini açıkladı
Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Pakistan, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal etmesini kınadı
Pakistan, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal etmesini kınadı
GS-FB derbisi sonrası "hakaret" davasında Selahattin Baki'ye hapis istemi
GS-FB derbisi sonrası "hakaret" davasında Selahattin Baki'ye hapis istemi
Suriye üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü açıldı
Suriye üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü açıldı
Özlem Zengin'in o sözlerini böyle çarpıttılar! Fuat Uğur gerçeği açıkladı
Özlem Zengin'in o sözlerini böyle çarpıttılar! Fuat Uğur gerçeği açıkladı
Trabzon'da eşi ve kızını tabancayla yaralayan kişi tutuklandı
Trabzon'da eşi ve kızını tabancayla yaralayan kişi tutuklandı
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Al Sani görüşmesiyle ilgili açıklama
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan-Al Sani görüşmesiyle ilgili açıklama
Malatya'da bıçaklı kavga! 4 kişi yaralandı
Malatya'da bıçaklı kavga! 4 kişi yaralandı
'İncinmişsin' videosuyla fenomen olmuştu! 'Hasan Abi' ölü bulundu
'İncinmişsin' videosuyla fenomen olmuştu! 'Hasan Abi' ölü bulundu
Tedesco ve Alvarez'den Stuttgart maçı öncesi açıklamalar
Tedesco ve Alvarez'den Stuttgart maçı öncesi açıklamalar