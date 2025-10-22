Başakşehir ile Rizespor yenişemedi

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile Başakşehir, Çaykur Didi Stadyumu’nda golsüz berabere kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 9'a, Başakşehir de 7'ye yükseltti.
Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak.