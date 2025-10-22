Filistin: İsrail'in BM kuruluşlarını engellemesi için hiçbir bahanesi yok

Filistin'in Hollanda nezdindeki Büyükelçisi Ammar Hicazi, "İsrail'in, uluslararası örgütlerin işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapmasını engellemesi için hiçbir bahanesi, gerekçesi veya mazereti yok" dedi.

Hicazi, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarına ilişkin danışma görüşünün açıklanmasının ardından UAD'de yaptığı basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bugünün uluslararası hukuk ve insanlık için önemli bir gün olduğunu belirten Hicazi, "İki yıllık korkunç vahşet ve suçun ardından Uluslararası Adalet Divanı, tüm dünya için ortak bilgi olması gereken ilkeleri yineledi." diye konuştu,

Hicazi, sivil nüfusu açlığa terk etmenin, açlığı savaş silahı olarak kullanmanın, halka yardımı engellemenin uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğunu belirterek, "Bunlar evrensel ilkelerdir ama İsrail bunları ihlal ediyor" şeklinde konuştu.

Hicazi, şunları kaydetti:

"Uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamında açıkça tanımlanan bu yükümlülükler, gıda yardımının ve nüfusun hayatta kalması için gerekli temel yardımın silah olarak kullanılması savaş suçu olarak kabul edilir. Bu nedenle mahkeme, İsrail'in bu normları ihlal etmeme ve bu normlara uyma yükümlülüğü olduğu konusunda çok açıktı."

- "İsrail'in hiçbir bahanesi yok"

Hicazi, İsrail'in, uluslararası örgütlerin işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapmasını engellemek için kullanabileceği hiçbir bahanesinin olmadığını vurgulayarak, "BM'yi, UNRWA'yı engellemek... Mahkeme UNRWA ile ilgili çok açıktı çünkü UNRWA, varlığını baltalayan, uluslararası itibarını zedeleyen ve onu gerçekte olduğu şey yani yardım sağlamak için kurulmuş bir BM uluslararası örgütü değil de terör örgütü olarak göstermeye yönelik bir karalama kampanyasına maruz kaldı." ifadelerini kullandı.

Hicazi, "Hiçbir koşulda İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan BM yetkililerinin ve diğer uluslararası örgütlerin çalışmalarını kesintiye uğratamaz, tehlikeye atamaz, sınırlayamaz veya durduramaz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İsrail'in işgal altındaki topraklarda egemenlik hakkı yok"

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında egemenlik hakkı olmadığını vurgulayan Hicazi, "Bu, mahkemenin kararında çok açıktı. İşgalci güç olarak bunu yapma hakkı yoktur ve özellikle BM ile ilgili dokunulmazlıklara ve ayrıcalıklara saygı göstermelidir" dedi.

Hicazi, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki İsrail, mahkeme tarafından belirtildiği şekliyle bu sorumluluklara uymayacak ve bunları yerine getirmeyecektir. Bu nedenle İsrail'i bu yasalara uygun hale getirmek, üye devletlerin ve uluslararası toplumun sorumluluğudur. "

Hicazi, soykırımın suç ortağı olanların, bu suça yardım edenlerin ayrıca UNRWA'yı karalamaya ve UNRWA'ya karşı kampanyaya yardım edenlerin şimdi uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

- "Mahkemenin ifade ettiği kurallar İsrail için bağlayıcıdır"

Filistin'in avukatlarından Paul Reichler ise yaptığı açıklamada, "Tüm devletler uluslararası hukuk kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu anlamda, mahkemenin bugün ifade ettiği kurallar İsrail için bağlayıcıdır" diye konuştu.

Reichler, mahkemenin görüşüne göre İsrail'in, işgalci güç olarak, Filistin topraklarında sivil nüfusa temel yaşam malzemeleri sağlama ve insani yardımın tedarikini engellememe yükümlülüğü altında olduğunu söyledi.

İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurgulayan Reichler, "Mahkeme BM raporlarını alıntılayarak Gazze Şeridi'nde yüz binlerce Filistinli sivilin zorla yerinden edildiğini söyledi. Bunlar sadece mahkemenin bugün duyduğumuz görüşünden birkaç açık örnek." ifadelerini kullandı.