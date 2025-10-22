BIST 10.551
Ömer Çelik: İsrail'in barbar kararını tümüyle reddediyoruz

Ömer Çelik: İsrail'in barbar kararını tümüyle reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimine sert tepki göstererek, "İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. 

Çelik, İsrail Meclisi'nin kararına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır"

"İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır.

Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır.

Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail’in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir. "

