ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım hazırlığı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılacağını duyurdu. Bessent, “Bugün borsa kapanışından sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında ciddi bir artış açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

Abone ol

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SABAH İLK İŞ AÇIKLAYACAĞIZ"

ABD Hazine Bakanı Bessent, "Bugün borsa kapanışından sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında ciddi bir artış açıklayacağız." dedi.