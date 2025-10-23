BIST 10.551
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım hazırlığı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılacağını duyurdu. Bessent, “Bugün borsa kapanışından sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında ciddi bir artış açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SABAH İLK İŞ AÇIKLAYACAĞIZ"

