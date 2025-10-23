ABD'den Rusya açıklaması: Yaptırımlarda ciddi artış olacak

ABD, Ukrayna ile savaşa devam eden Rusya'ya karşı, yaptırım uygulama kararı verdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bugün veya yarın Rusya'ya yönelik yaptırımlarda ciddi artış açıklayacaklarını bildirdi.

Ukrayna ile savaşını sürdüren Rusya, ekonomik yaptırımların hedefinde..

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önümüzdeki haftalarda yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etmesinin ardından Washington yönetiminden yeni bir açıklama yapıldı.

ABD'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Bugün borsa kapanışından sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında ciddi bir artış açıklayacağız." dedi.

AB, 19. YAPTIRIM PAKETİNİ ONAYLADI

Bir Rusya kararı da Avrupa Birliği'nden (AB) geldi.

ABD'nin ardından Avrupa Birliği de Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini onayladı.