Filistin'i dilim dilim yutma planı tepk içeken tasarı İsrail Meclisi'nde kabul edildi

Filistin'i dilim dilim yutma planı tepk içeken tasarı İsrail Meclisi'nde kabul edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerin İsrail'e ilhakını kapsayan tasarı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada kabul edildi.

İsrail Parlamentosu, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakını içeren yasa tasarısını ön oylamada onayladı. Tasarı 25’e karşı 24 oyla kabul edildi.

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu verdi.

Suudi Arabistan İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak girişimlerini kınadı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail Meclisi'nde, işgal altındaki Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğini dayatmayı ve yasa dışı bir yerleşim yeri üzerindeki İsrail egemenliğini meşrulaştırmayı amaçlayan iki yasa tasarısının ön oylamada onaylanmasının reddedildiği ve kınandığı" belirtildi.

Suudi Arabistan'ın "işgalci İsrail makamlarının tüm yerleşim ve yayılmacı ihlallerini tamamen reddettiği" vurgulanan açıklamada, Filistin halkının 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini, uluslararası meşruiyet kararları uyarınca kurma hakkına yönelik Suudi Arabistan'ın "sarsılmaz desteği" yinelendi.

