Son asgari ücreti nokta atışı bilmişti! Dev banka yeni asgari ücreti kuruşuna kadar duyurdu, moral bozacak rakam
Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 zamlandı. Milyonlarca çalışan 2026 yılı zam oranını merak etmeye başladı. Yıl sonu yaklaşırken çeşitli rakamlar konuşuluyor. Morgan Stanley yeni asgari ücret tahminini açıkladı. Rakam milyonlarca çalışanın moralini bozacak...
Ocak ayında yapılacak artış sadece işçileri değil, Türkiye’deki herkesin gelir ve ödemelerini yakından etkileyecek. Çünkü işsizlik maaşından sosyal yardımlara, BES kesintilerinden isteğe bağlı sigortaya kadar pek çok kalem asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.
2025 yılında asgari ücret tek seferlik belirlenmişti. Bu kapsamda brüt asgari ücret 26.005 TL, net asgari ücret ise 22.104 TL olarak uygulanıyor. Bu rakam 2026 yılında güncellenecek.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında görüşmelere başlayacak.Morgan Stanley ve JP Morgan yeni yılda asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam bekliyor.
Morgan Stanley, tahminleri doğru çıkarsa, yüzde 20 zam senaryosunda asgari ücret 26 bin 524 lira olacak.