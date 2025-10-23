BIST 10.551
6 Bakanlık için Erdoğan alternatif arıyor 4 isim belirledi Talat Atilla kulis aktardı

Yazar Talat Atilla, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın icracı 6 Bakanlık için alternatif isimler aradığını şu ana kadar belirlediği 4 ismi devletin kritik birimlerine sorduğunu yazdı.

Ankara'da kulisler yine hareketlendi. Bakan değişimi iddiaları yeniden gündemde.

Yazar Talat Atilla, Türktime sitesindeki yazısında kabine değişikliğiyle ilgili kulis haber aktardı:

"İsimlerini yazmayacağım ama çoğu icracı 6 Bakanlık için Erdoğan’ın alternatif isimler aradığı, şu ana kadar belirlediği 4 ismi devletin kritik birimlerine sorduğu konuşuluyor.

Bu isimlerden 3'ü aktif görevde.

Birisi Vali, diğeri Bakan Yardımcısı, diğeri, gündemdeki etkili bir savcı, öbür diğeri de eskiden kritik görevlerde bulunmuş üst düzey bürokrat.

* * *

Önümüzde bütçe var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişiklik için bütçeyi beklemesi olağan görünüyor."

