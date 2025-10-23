BIST 10.551
Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştı! sürücülerin ikisi de yaralandı, biri hastaneden kaçtı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Sürücülerden biri alkol kullandığı gerekçesiyle hastaneden kaçtı. İşte detaylar...

E.S. idaresindeki 39 SN 954 plakalı otomobil, Evrensekiz kavşağında M.F.P. yönetimindeki 39 AAG 080 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen E.S, tedavi gördüğü hastaneden kaçtı.

Polis ekipleri E.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

